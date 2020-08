ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Monza è sempre interessato al giovane attaccante rossonero Daniel Maldini. Il trequartista ha esordito in Serie A proprio nell’ultima stagione, collezionando diverse presenze. Il Milan, tuttavia, vorrebbe tenerlo in squadra ma c’è sempre l’interesse del Monza, che con Adriano Galliani starebbe facendo pressione all’amico Paolo per cedergli in prestito il figlio classe 2001.

PLIZZARI LASCIA IL MILAN: ECCO PER CHI HA FIRMATO>>>