Calciomercato Milan – Monza, Galliani pensa a Pazzini

CALCIOMERCATO – Il Monza non si ferma. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani pensano alla promozione in Serie A, e dunque costruiranno per la serie cadetta una formazione molto competitiva in grado subito di fare il doppio salto dalla C alla A.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport, il Monza starebbe pensando a Giampaolo Pazzini, ex attaccante del Milan in scadenza di contratto con il Verona. Il centravanti sarebbe intenzionato ad accettare l’offerta, ma prima il club brianzolo deve sfoltire la rosa, visto che in Serie B è permesso il tesseramento di solo diciotto elementi con più di 23 anni. INTANTO SCENARIO CLAMOROSO RIGUARDANTE RANGNICK, CONTINUA A LEGGERE >>>

