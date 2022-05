Calciomercato Milan – Il Monza piomba su Caldara e Messias

Mattia Caldara e Junior Messias potrebbero lasciare il Milan nel calciomercato estivo. Il Monza neo-promosso li ha messi nel mirino

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando di calciomercato, ha fatto presente come il Monza possa prelevare due calciatori dal Milan. Si tratta, nella fattispecie, del difensore Mattia Caldara e dell'attaccante esterno Junior Messias.

Caldara, classe 1994, torna in rossonero dopo il prestito al Venezia nell'ultima stagione in Serie A, e, in scadenza di contratto il 30 giugno 2023, non dovrebbe restare alla corte di Stefano Pioli. Piace anche al Bologna, ma potrebbe finire in Brianza: operazione alla portata del club presieduto da Silvio Berlusconi ed amministrato da Adriano Galliani.

Messias, classe 1991, è in prestito al Milan dal Crotone. Il Diavolo, per riscattare il cartellino del numero 30 dalla società pitagorica, dovrebbe versare altri 5,4 milioni di euro più uno di bonus. Valutazioni in corso sull'eventuale conferma o meno a Milanello del giocatore, che, comunque, alla dirigenza rossonera è piaciuto in questa stagione 'di prova'.

Se il Milan decidesse di riscattare Messias, per il Monza non ci sarebbero speranze. Qualora, invece, il Diavolo decidesse di soprassedere, ed unicamente in questo caso visti gli ottimi rapporti tra i due club, allora a quel punto il Monza si intrometterebbe nel discorso: Giovanni Stroppa, tecnico biancorosso, ha già avuto Messias alle sue dipendenze in Calabria.