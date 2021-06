Calciomercato Milan – Monchi: “Castillejo al Siviglia? Non c’è nulla”

Le ultime sul calciomercato del Milan. Il direttore sportivo del Siviglia Monchi ha parlato del presunto interesse per Samu Castillejo

Non solo calciomercato in entrata per il Milan: per quanto riguarda le possibili cessioni si sta parlando anche di Samu Castillejo. Tra le tante squadre a cui lo spagnolo è stato accostato c'è il Siviglia. Proprio di questo presunto interesse ha parlato il direttore sportivo andaluso Monchi. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Sì ho letto qualcosa sui giornali, ma non c'è nulla per Castillejo, le voci non corrispondono a verità. Abbiamo tanti giocatori in quel ruolo, tra cui Jesus Suso, Lucas Ocampos e Papu Gomez".