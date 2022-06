Calciomercato Milan – Moncada al Torneo di Tolone: i talenti osservati

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato del Milan , in particolare sulla missione che Geoffrey Moncada , responsabile dell'area scout del club rossonero, sta tenendo in Francia . Lo scopritore di Kylian Mbappé, infatti, è volato al Torneo di Tolone : si tratta di una manifestazione che, a livello giovanile, mette di fronte tante Nazionali di ottimo livello.

Quale migliore occasione, dunque, per uno dei deus ex machina del calciomercato del Milan, di appuntarsi qualche nome sul taccuino per il futuro e, perché no, per l'immediato presente? Tra le selezioni Nazionali più interessanti c'è quella francese, allenata dall'ex calciatore Bernard Diomède, centrocampista della Francia campione del Mondo nel 1998.