Calciomercato Milan, Moncada spinge per un baby crack del Montpellier

Sebbene la volontà del giocatore sia quella di rimanere al Milan, la verità è che ancora Rafael Leao non ha firmato il rinnovo di contratto con il Diavolo. E la certezza che tale prolungamento vi sia non la può avere nessuno. Proprio per questo la dirigenza rossonera si sarebbe messa all'opera per cercare un profilo che si avvicini a quello del portoghese, nonostante sia un compito abbastanza complicato.