Youssouf Fofana , centrocampista francese del Monaco, è uno degli obiettivi di mercato del Milan . Geoffrey Moncada, ormai da qualche settimana, sta lavorando per portare il classe '99 alla corte del nuovo tecnico Paulo Fonseca . Il suo contratto è in scadenza tra un anno, il 30 giugno 2025.

Proprio per questo, secondo Calciomercato.it, il club militante in Ligue 1 potrebbe accettare anche offerte intorno ai 15 milioni di euro, cifra più bassa rispetto alla prima valutazione fatta dal Monaco. Sul giocatore, sempre stando ai colleghi, oltre al Milan, in Serie A ci sarebbe anche la Juventus, ma sarebbe più defilata rispetto ai rossoneri e sarebbe forte su altri obiettivi, vedi Thuram. Un occhio di riguardo il Diavolo lo deve tenere per la Premier League, dalla quale potrebbero arrivare i pericoli maggiori.