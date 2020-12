Calciomercato Milan – Moncada e Almstadt a Milanello: colpo in vista?

Ultime Notizie Calciomercato Milan: presenti Almstadt e Moncada

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Giornata importante in casa rossonera. Nell’allenamento di questa mattina a Milanello, in vista della gara di Europa League contro il Celtic, era presente la dirigenza al completo.

Non ci riferiamo solo a Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara, ma anche ad Almstadt e Moncada. Il primo è il braccio destro dell'amministratore delegato rossonero, mentre il secondo è capo scout della società. I due, insieme ai dirigenti dell'area tecnica, hanno fatto il punto sul mercato, che inizierà a gennaio.