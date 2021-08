Calciomercato Milan – Missione Pellegri: si tratta con il Monaco

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Pietro Pellegri, classe 2001, sfortunato in Francia, potrebbe fare la terza punta in rossonero

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, cercava una punta giovane. L'avrebbe individuata in Pietro Pellegri, classe 2001, centravanti italiano in uscita dal Monaco. Ne hanno parlato tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Come si ricorderà, Pellegri si era imposto all'attenzione del grande pubblico, in Serie A, segnando gol belli ed importanti con la maglia del Genoa a 16 anni appena compiuti.

Milan e Juventus si interessarono a lui già nel 2017. Nel gennaio 2018, però, il Monaco ha investito moltissimo per portarlo in Ligue 1. La sua esperienza monegasca, però, è stata funestata da tantissimi infortuni. Soltanto nella passata stagione, con 16 presenze ed un gol, Pellegri ha iniziato la sua ripresa. Il ragazzo, però, è ancora giovanissimo e se assistito dalla condizione fisica può ancora riproporsi ai livelli di inizio carriera.

Motivo per cui il Milan sta puntando su Pellegri in questo calciomercato estivo. Al Diavolo, infatti, serve un terzo centravanti dopo Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Un giocatore da buttare dentro in caso di necessità. E, da inizio settimana, sta lavorando con il suo agente, Giuseppe Riso, per riportare in Italia Pellegri. Naturalmente, alle migliori condizioni economiche possibili, giacché non si tratta della priorità del mercato in casa Milan.

Il contratto di Pellegri con il Monaco scadrà il 30 giugno 2022 ma il Milan lo vuole in prestito con diritto di riscatto, per poterlo prima valutare in questa stagione e poi, eventualmente, investire su di lui la prossima estate. Si sta trattando, dunque, con il club del Principato per trovare la soluzione che accontenti tutti. Pellegri, prima di passare al Milan, dovrebbe prima allungare il contratto con il Monaco di una stagione.

Il giocatore ha dato subito il suo assenso per il trasferimento in rossonero: tornerebbe utile per le liste UEFA in vista della Champions League, andando nella 'Lista B' così come Pierre Kalulu e non intaccando gli altri 'slot' per i calciatori italiani sopra i 21 anni. Potrebbe, dunque, essere Pellegri, in questo calciomercato estivo, il terzo attaccante centrale del Milan, che aveva vagliato anche le candidature di Kaio Jorge, Janis Antiste e Randal Kolo Muani. Florenzi al Milan: segui con noi, LIVE, il suo primo giorno rossonero >>>