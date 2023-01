Calciomercato Milan – Porte girevoli: Mirante in partenza?

Lo Spezia starebbe accelerando per Antonio Mirante. Secondo quanto raccolto da SerieANews.com il portiere del Milan potrebbe partire

Calciomercato Milan, Mirante fa le valigie?

Lo Spezia starebbe accelerando per Antonio Mirante. Secondo quanto raccolto da SerieANews.com, l’ex portiere di Parma e Bologna sarebbe finito prepotentemente nel mirino della società ligure, a causa dell’emergenza che ha colpito il reparto difensivo di Luca Gotti. Sarebbe già stata avanzata una prima richiesta nei confronti del Milan, nonostante la medesima emergenza che ha colpito la porta dei rossoneri. Il Milan, dal canto suo, potrebbe portare a Milanello un altro portiere dopo l'arrivo di Devis Vasquez. In quel caso lo spazio per Mirante sarebbe sempre meno. Milan, occhio alla Juventus: Allegri “chiama” Massara >>>