Calciomercato Milan – Mirante, Plizzari e Daniel Maldini: destini legati

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sul mercato sia in entrata che in uscita del Milan. Secondo il quotidiano torinese nella prossima settimana il Milan annuncerà il riscatto di Alessandro Florenzi per 2 milioni di euro e quello di Junior Messias, riscattato dal Crotone, per 4.5 milioni di euro.