Calciomercato Milan – Due club su Mirante: l’idea del portiere rossonero

Antonio Mirante potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato invernale. Due società (una di Serie A, una di Serie B) lo puntano

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, lo Spezia, compagine di Serie A, ci sta provando per Antonio Mirante, classe 1983, portiere che, dunque, potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato invernale.