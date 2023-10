Calciomercato Milan – Si punta Miranda: affondo a gennaio

Il Milan vorrebbe Juan Miranda. Il terzino del Betis sarebbe la prima alternativa a Theo Hernandez nel mirino della dirigenza rossonera. Come riportato da calciomercato.com, l'obiettivo sarebbe quello di provare l'affondo già a gennaio, sfruttando la situazione contrattuale di Miranda: il contratto con il Betis scade a fine stagione e i negoziati per il rinnovo non sembrerebbero andare bene. Il Milan avrebbe stanziato un budget di massima per strapparlo nel prossimo calciomercato invernale: circa 5 milioni di euro. In caso di rifiuto da parte del Betis, il Milan vorrebbe bloccare Miranda per la prossima stagione a parametro zero. Sta di fatto che un terzino potrebbe essere il primo obiettivo del Milan nelle prossime sessioni di calciomercato. Segui qui il LIVE testuale del match Milan-Juventus >>>