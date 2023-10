Calciomercato Milan – Miranda primo obiettivo: ecco il piano

Con la partenza di Fodé Ballo-Touré e con i poci cambi per Theo Hernandez e Calabria , il Milan potrebbe intervire a gennaio per un terzino. I nomi accostati al Diavolo in estate sono stati tantissimi: da Riccardo Calafiori a Luca Pellegrini , passando per Pasquale Mazzocchi . Ma si è fatto anche il nome di Juan Miranda del Real Betis . Il calciatore sarebbe il primo nella lista.

Calciomercato Milan, Miranda si avvicina?

Come riportato da calciomercato.com, il Milan sarebbe in prima fila per il terzino. Il club rossonero vorrebbe provare a prendere Miranda già a gennaio qualora il Betis Siviglia dovesse aprire a una cessione. In caso contrario, il piano sarebbe quello di bloccarlo in vista della prossima stagione. Infatti il contratto di Miranda è in scadenza. Il classe 2000 rappresenta una opportunità da cogliere al volo per il Milan, che potrebbe rinforzarsi ancora nelle prossime sessioni di calciomercato. LEGGI ANCHE: Milan, Maignan e il rinnovo. Contratto da top tre della rosa