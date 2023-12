Calciomercato Milan – Miranda ad un passo: ultimi dettagli da sistemare

La sessione di mercato invernale si avvicina e il Milan non vuole farsi trovare impreparato. Dopo l'accordo raggiunto per il talento Popovic, ecco che i rossoneri si avviano a chiudere un altro affare: parliamo di Juan Miranda, terzino del Real Betis. Il giocatore spagnolo è in scadenza di contratto, giugno 2024, e i dirigenti milanisti non vogliono farsi scappare questa opportunità.