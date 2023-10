Calciomercato Milan – Vice Theo, fari puntati sempre su Miranda

I progressi di Miranda sono monitorati costantemente dai responsabili del calciomercato del Milan. Il giocatore, passato in carriera anche per la cantera del Barcellona, andrà in scadenza di contratto con il Betis il prossimo 30 giugno 2024. Le trattative per un eventuale prolungamento dell'accordo non stanno andando avanti.

I rapporti tra i rossoneri e il Betis sono buoni — Quindi, o il Betis vende Miranda nella prossima finestra di mercato invernale, a un prezzo equo, oppure lo perderà a parametro zero a fine stagione. I rapporti tra Milan e Betis sono buoni (in estate si erano sentiti anche per discutere dell'eventuale approdo di Alexis Saelaemaekers in biancoverde e potrebbero facilitare l'operazione Miranda.

Qualora giungesse Miranda in rossonero, il Diavolo potrebbe mandare a giocare il giovanissimo Davide Bartesaghi, classe 2005, con la formula del prestito secco. Anche se questo scenario non è proprio così scontato. A Milanello, tecnico Stefano Pioli in testa, sono tutti contenti della sua crescita. "Scommesse sul Milan": Tonali rischia grosso >>>

