Calciomercato Milan – Miranda, affare in chiusura: ma arriva a gennaio?

Ora, secondo quanto riferito da 'TMW', il Milan avrebbe praticamente chiuso per l'arrivo in rossonero di Juan Miranda. Le parti, infatti, si sarebbero sentite di nuovo negli ultimi giorni per accordarsi sugli ultimo dettagli. Rimane un solo dubbio in casa rossonera relativo alle tempistiche. Lasciarlo al Betis Siviglia fino a giugno, depositando il contratto al termine della sessione invernale, o anticipare il trasferimento a gennaio?