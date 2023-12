Calciomercato Milan – Miranda arriva già a gennaio: cifre e dettagli

Il Milan, nel calciomercato invernale, riparerà prendendo Miranda. Per la 'rosea', infatti, il club di Via Aldo Rossi è vicino all'accordo con il Betis per acquistarlo subito. Gli andalusi non vorrebbero privarsi del classe 2000, ma saranno costretto a farlo: il contratto del giocatore scadrà il 30 giugno 2024 e non c’è la volontà di prolungare.

3-4 milioni il costo, 4 anni di contratto per lui — Non sarà difficile, per il quotidiano sportivo nazionale, trovare un'intesa sulle cifre di un trasferimento immediato di Miranda alla corte di Pioli. I rossoneri pensano a un investimento 'low cost', il Betis non può permettersi di tirare sul prezzo: a 3, massimo 4 milioni di euro, si può fare. Quattro anche gli anni di contratto che legherebbero Miranda al Milan. LEGGI ANCHE: Bennacer: "Il mio arrivo al Milan, Ibrahimovic, lo Scudetto: vi dico tutto" >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.