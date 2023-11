Calciomercato Milan – Capitolo Miranda: riflessioni e Bartesaghi…

Il Milan continua con il suo lavoro sul calciomercato. I rossoneri, in queste ultime stagioni, sono andati spesso alla ricerca di profili giovani, in grado di poter dare una mano alla rosa non solo per il presente, ma anche per il futuro. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per la fascia sinistra resta vivia la pista che porta a Juan Miranda, terzino del 2000 del Betis, già nelle liste di gradimento rossonere.