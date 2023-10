Calciomercato Milan – Difensore, obiettivo Miranda: il piano rossonero

Miranda potrebbe arrivare al Milan già nella finestra di calciomercato di gennaio 2024 per una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro: arriverebbe per svolgere il ruolo di vice di Theo Hernández già in questa stagione.

Se non arriverà a gennaio, assalto (a zero) in estate — Qualora, per qualsiasi motivo, l'operazione non dovesse concludersi, il Diavolo ci riproverebbe più in là, mettendolo sotto contratto a parametro zero a partire dalla prossima stagione: l'accordo tra Miranda e Betis, infatti, si esaurirà il prossimo 30 giugno 2024. Tonali, illecito sportivo? La posizione del Milan >>>

