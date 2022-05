Calciomercato Milan – Milinkovic-Savic possibile, ma a due condizioni

Sergej Milinkovic-Savic al Milan nel prossimo calciomercato estivo? Ipotesi da non trascurare, ma legata al verificarsi di due variabili

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di una clamorosa ipotesi di calciomercato: Sergej Milinkovic-Savic al Milan in estate. Per far sì, però, che il Diavolo metta le mani sul cartellino del centrocampista serbo, classe 1995, giunto alla sua settima stagione in Serie A con la maglia della Lazio, dovranno necessariamente verificarsi due condizioni.

La prima è che il Milan vinca lo Scudetto, avendo dunque la meglio nel testa a testa con l'Inter in questo finale di stagione. La seconda è legato all'ingresso in scena di InvestCorp. Qualora ovviamente il fondo del Bahrein riesca a finalizzare l'acquisizione delle quote di maggioranza del club rossonero da Elliott.

Milinkovic-Savic al Milan avrebbe tutte le caratteristiche per rappresentare il 'regalo Scudetto' di calciomercato della nuova proprietà. Ma il quotidiano torinese, ad ogni modo, specifica come, al momento, l'approdo dell'ex Genk alla corte di Stefano Pioli rappresenti più che altro un sogno. Così come per la Juventus di Massimiliano Allegri, che pure desidererebbe averlo.

Da anni Milinkovic-Savic è un pallino del tecnico livornese. Ma anche di Paolo Maldini che, come ha ricordato da 'Tuttosport', nell'estate 2018, quando ancora lavorava in coppia con Leonardo, provò a strapparlo al Presidente Claudio Lotito con un blitz a Cortina che, però, non diede gli esiti sperati in casa rossonera.

Il contratto di SMS con la Lazio scadrà il 30 giugno 2024, a fine stagione andrà via e sarà sicuramente uno dei pezzi pregiati della sessione estiva di calciomercato. La sensazione è che serviranno almeno 60 milioni di euro per convincere Lotito a lasciarlo andare, nonché un lauto ingaggio per il giocatore. Uno dei più forti e rispettati dalla piazza capitolina.

Però, va detto, un altro anno senza Champions League, per Milinkovic-Savic, autore di 10 gol e 11 assist quest'anno in Serie A con la formazione di Maurizio Sarri, è davvero troppo. Si tratta di un elemento destinato a palcoscenici importanti e pronto a fare il definitivo salto di qualità. Se sarà al Milan, lo si vedrà. Lo cercano, infatti, anche Manchester United e PSG. Milan, ecco il sogno per la trequarti: le ultime news di mercato >>>

