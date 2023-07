Calciomercato Milan – Interesse del Chelsea per Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate, piace anche al Chelsea. Non sarebbe però una sua prima scelta

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, da Londra, stiano arrivando dei 'rumors' sull'interesse del Chelsea nei confronti di Sergej Milinkovic-Savic, classe 1995, centrocampista serbo il cui contratto con la Lazio scadrà il prossimo 30 giugno 2024 e che le cronache di calciomercato hanno accostato, in questo periodo, a più riprese, anche al Milan.