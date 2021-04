Calciomercato Milan – Milik piace ai rossoneri | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, oltre alla Juventus e al Siviglia, c'è anche il Milan su Milik

Stando a quanto riportato da SportMediaset, oltre alla Juventus e al Siviglia, c'è anche il Milan su Arkadiusz Milik. Il calciatore polacco si è trasferito al Marsiglia durante l'ultima finestra invernale di mercato, ma pare che la sua avventura in Francia possa terminare già quest'estate. Dopo una lunga telenovela che lo ha visto protagonista nelle ultime due sessioni di calciomercato, l'ex attaccante del Napoli potrebbe cambiare nuovamente maglia. Con i 'focesi' ha giocato appena sette partite segnando quattro gol tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Bisogna ricordare che al momento il classe '94 è in prestito dai Partenopei, ma la squadra in cui milita tutt'ora dovrà esercitare obbligatoriamente il riscatto. Ad oggi il valore del suo cartellino si aggira intorno ai venti milioni di euro. Intanto l'agente di Ilicic sta parlando con il Milan: il punto sulla trattativa.