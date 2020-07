Calciomercato Milan – Milik non all’altezza, di Jovic non ci si fida

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta le ultime di mercato per il reparto offensivo del Milan. Secondo la rosea sono bocciare ormai entrambe le piste che porterebbero ad Arkadiusz Milik e Luka Jovic. L’attaccante polacco del Napoli non viene ritenuto all’altezza, mentre il secondo oltre a costare troppo nessuno si fida troppo dei suoi comportamenti spesso oltre le righe.

PER IBRA SI VA VERSO IL RINNOVO BIENNALE!

