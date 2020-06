Calciomercato Milan – Milik, a breve incontro con il Napoli per il rinnovo

CALCIOMERCATO MILAN – Arkadiusz Milik si allontana sempre di più. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano Il Mattino, il polacco potrebbe restare a Napoli.

Nei prossimi giorni, infatti, ci dovrebbe essere un incontro tra Cristiano Giuntoli, direttore sportivo partenopeo e Milik per convincere il centravanti a rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2021. La sensazione è che l’attaccante possa rimanere, anche se c’è da registrare sempre il forte interesse da parte della Juventus. INTANTO GUAI PER CARLO ANCELOTTI, CONTINUA A LEGGERE >>>