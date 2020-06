Ex Milan, Ancelotti accusato di evasione fiscale in Spagna

ULTIME NEWS – Come viene riportato dall’ANSA, Carlo Ancelotti è accusato di evasione fiscale in Spagna. L’attuale tecnico dell’Everton avrebbe nascosto alcune sue entrate al fisco spagnolo, per una cifra pari a un milione di euro circa.

Questa mattina è stato avviato un procedimento nei confronti di Ancelotti, che, secondo l'accusa, avrebbe dichiarato regolarmente le entrate percepite dal Real Madrid dal 2013 al 201, ma non, come si legge, "le entrate corrispondenti allo sfruttamento dei suoi diritti di immagine, nonché quelle derivate dal suo rapporto con la società sportiva Madrid o quelli percepiti come conseguenza di contratti con altri marchi". L'ex rossonero avrebbe nascosto i proventi al fisco grazie ad alcune società di comodo