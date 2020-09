Calciomercato Milan – Milenkovic, strategia ‘alla Tonali’? I dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Lavori in corso per il Milan. Dopo i movimenti a centrocampo, l’attenzione potrebbe rivolgersi al reparto difensivo, dove continua a piacere tantissimo Nikola Milenkovic. Il serbo è una precisa richiesta di Stefano Pioli, che lo ha già allenato ai tempi della Fiorentina. La Viola non ha nessuna intenzione di cederlo e spara alto sulla valutazione: ci vogliono almeno 40 milioni di euro.

‘La Gazzetta dello Sport’, però, riporta una strategia alternativa che potrebbe fare al caso del Diavolo: un super-prestito ‘alla Tonali’. Possibili novità dunque nelle prossime settimane.

