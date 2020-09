Calciomercato Milan – Bakayoko piace al Crystal Palace: strategia Chelsea?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ riporta l’indiscrezione del ‘Daily Telegraph’, che riporta di un interesse del Crystal Palace per Tiemoué Bakayoko. Il club inglese, già in trattativa con il Chelsea per Michy Batshuayi, avrebbe fatto anche il nome del centrocampista francese. Il noto quotidiano torinese, però, si mostra restio a credere a tale scenario. Finora nessuno aveva chiesto Bakayoko, se non il Milan. Sarebbe una combinazione troppo clamorosa se le richieste iniziassero proprio adesso, in un momento di stallo tra ‘Blues’ e rossoneri. Che sia una strategia di mercato?

