Calciomercato Milan – Milenkovic può rinnovare con la Fiorentina

Nikola Milenkovic, obiettivo di calciomercato di Milan e Inter, potrebbe rinnovare il suo contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2023

Stando a quanto riportato, la viola potrebbe ora lavorare per provare a trattenere il suo numero 4, perno della difesa, anche per la prossima stagione. Situazione in evoluzione e che potrebbe decidersi definitivamente a stretto giro di posta.