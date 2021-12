Calciomercato Milan – Milenkovic o Luiz Felipe per l’eredità di Kjaer

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Milenkovic (Fiorentina) o Luiz Felipe (Lazio) potrebbero sostituire il danese a gennaio

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parlando del calciomercato del Milan, ha evidenziato come, dopo l'infortunio di Simon Kjaer, che rimarrà fuori per il resto della stagione, il club rossonero abbia la necessità di intervenire a gennaio per acquistare un nuovo difensore.

L'identikit del giocatore da acquistare, ha sottolineato la 'rosea', dipenderà dal budget a disposizione. E questo sarà stabilito, anche, logicamente, in base al futuro europeo del Milan: se sarà Champions o Europa League a febbraio, potrà essere imbastita un'operazione importante. Senza Europa, magari, si potrebbe andare su un prestito con diritto di riscatto.

Tra i difensori seguiti dal Milan per il calciomercato invernale c'è Nikola Milenkovic (Fiorentina), classe 1997, che è già rodato nella Serie A italiana e che si inserirebbe negli schemi di Stefano Pioli (che lo ha lanciato giovanissimo proprio a Firenze). Sotto contratto con i viola fino al 2023, la Fiorentina potrebbe chiedere una cifra consistente per lasciarlo andare via.

Quindi c'è Luiz Felipe (Lazio), sempre del 1997, il cui contratto con i biancocelesti scadrà il 30 giugno 2022, quindi al termine dell'attuale stagione. Non è detto, però, che il sodalizio capitolino lo lasci andare via a campionato in corso. Altri nomi che piacciono al Diavolo sono quelli di Malang Sarr (Chelsea), Benoît Badiashile (Monaco) e Bećir Omeragić (Zurigo). Difesa Milan, un nazionale tedesco da Pioli? Le ultime di mercato >>>