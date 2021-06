Calciomercato Milan – Milenkovic, nuovo nome per la Juventus di Allegri

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Non solo i rossoneri su Milenkovic: anche la Juventus ha puntato gli occhi sul difensore viola

Da tempo il Milan è sulle tracce di Nikola Milenkovic, difensore in forza alla Fiorentina. Il calciatore viola ha il contratto in scadenza nel 2022 e i grandi club italiani fiutano un possibile colpaccio. Stando a quanto riportato da 'calciomercato.com', non ci sarebbero solo i rossoneri sull'ex Partizan. Anche la Juventus avrebbe puntato gli occhi su Milenkovic, vecchio pallino del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. In passato, 'la vecchia signora' aveva fatto un tentativo per il serbo proprio quando il tecnico livornese sedeva sulla panchina bianconera. Guai a citare solo il club presieduto da Andrea Agnelli, perché sullo sfondo rimane vigile anche l'Inter. Il calciomercato del Milan entra nel vivo: ecco la strategia di Elliott e Maldini