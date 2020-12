Calciomercato Milan – Milenkovic, nuovo assalto dei rossoneri | News

Calciomercato Milan: il Diavolo torna su Milenkovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nikola Milenkovic non è mai uscito dal radar del Milan. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, è tornato sul difensore serbo della Fiorentina, classe 2000, per il quale ha avviato in questi giorni dei nuovi contatti.

Lo ha rivelato la redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘. La richiesta dei viola di Rocco Commisso per Milenkovic, sotto contratto fino al 30 giugno 2022, è al momento però considerata elevata dalla dirigenza del Milan. In queste settimane, comunque, si continuerà a trattare, dopo i lunghi negoziati della scorsa estate.

Il Milan vorrebbe prendere Milenkovic in prestito con diritto di riscatto. Non soltanto Mohamed Simakan, dunque, tra i profili graditi al Diavolo per la difesa, bensì anche quello del numero 4 della squadra di Cesare Prandelli. Che, giova ricordare, non ha intenzione di prolungare il contratto con la Fiorentina. Calciomercato Milan: vice Ibra, tutto su Luka Jovic! Vai alla news >>>