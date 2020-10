Calciomercato Milan – Milenkovic: nuovo assalto a gennaio

A GENNAIO NUOVO ASSALTO PER MILENKOVIC

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato da SportMediaset, il Milan a gennaio tenterà un nuovo assalto per Nikola Milenkovic: “Negli ultimi giorni di mercato il Milan non ha posto l’affondo decisivo su Kabak e Simakan, nomi sondati al fotofinish. L’intenzione del club rossonero, a gennaio, è quella di ritentare l’affondo per Nikola Milenkovic, non convinto di rinnovare con la Viola”.

Che il ragazzo non voglia rinnovare con la Fiorentina è ormai chiaro come ha confermato un paio di giorni fa il Ds del club toscano Daniele Pradè. La Fiorentina ci proverà, ma l’intenzione del difensore serbo è quella di non prolungare l’accordo in scadenza nel 2022.

