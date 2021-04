Calciomercato Milan – Milenkovic non rinnova. E’ sfida all’Inter | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: i rossoneri ci riprovano per Milenkovic, difensore della Fiorentina. Su di lui anche l'Inter

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. Tra gli obiettivi c'è Nikola Milenkovic, che ha un contratto in scadenza con la Fiorentina nel 2022 . Maldini e Massara ci hanno provato la scorsa estate, ma la richiesta della viola è stata importante: 40 milioni. In questi mesi le cose sono cambiate, visto che il serbo non ha intenzione di rinnovare, e dunque ora si parla di una richiesta di 25 milioni di euro , che potrebbe scendere ulteriormente.

Ovviamente la trattativa non è semplice per due motivi. Il primo è che Rocco Commisso è un osso duro, nonostante il contratto in scadenza, e dunque non mollerà, il secondo è l'interesse da parte dell'Inter. Alla fine, come sempre in questi casi, deciderà il giocatore, che ha un grande feeling con Stefano Pioli. E' anche vero che Milenkovic sarebbe perfetto per la difesa a tre di Conte, in vista degli addii a fine stagione di Kolarov e Ranocchia. Vedremo cosa succederà, ma una cosa è certa: Milenkovic lascerà la Fiorentina. Sempre a proposito di calciomercato: il Milan pensa al colpo Insigne.