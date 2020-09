Calciomercato Milan – Piace sempre Milenkovic: la strategia rossonera

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto il punto sulle mosse del Milan sul mercato. Gli arrivi di Sandro Tonali e Tiémoué Bakayoko serviranno a rimpolpare un centrocampo che aveva perso Lucas Biglia e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, ma il club di Via Aldo Rossi intende operare anche sulla difesa.

Milenkovic per migliorare la retroguardia del Diavolo

A questo proposito, al fianco di Simon Kjaer ed Alessio Romagnoli, anche per offrire al tecnico Stefano Pioli un ‘upgrade‘ rispetto a Mateo Musacchio e Léo Duarte, il Milan pensa sempre a Nikola Milenkovic, classe 1997, difensore centrale serbo della Fiorentina di Giuseppe Iachini.

Milenkovic, valutazione altissima di Commisso

Milenkovic piace molto al Milan ed a Pioli, che lo ha già allenato a Firenze. A ‘Casa Milan‘, però, ritengono esagerata la valutazione che Rocco Commisso, Presidente viola, ha dato al suo numero 4: ben 50 milioni di euro! Possibile, dunque, che il Milan, per ora, lasci ‘decantare’ la situazione per poi, magari, farsi avanti più in là per il calciatore.

Per Milenkovic duplice strategia di Maldini e Massara

Il Milan, quindi, tornerà su Milenkovic unicamente nel caso in cui Commisso abbassi le proprie pretese, o, in alternativa, accetti l’inserimento del cartellino di Lucas Paquetá nella trattativa per l’ex Partizan.

LE PAROLE DI COMMISSO SU FEDERICO CHIESA, OBIETTIVO DI MERCATO DEL MILAN >>>