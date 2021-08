Calciomercato Milan – Milenkovic in vendita: tutti i club interessati

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina nel 2022, può partire subito

Daniele Triolo

Nikola Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina, era un obiettivo del Milan nelle sessioni precedenti di calciomercato. E non è detto che non possa diventarlo di nuovo nel caso in cui Alessio Romagnoli, capitano rossonero in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, dovesse fare i bagagli entro il prossimo 31 agosto.

La situazione di Milenkovic, classe 1997, è la medesima: il suo contratto con i viola scadrà tra meno di un anno e non sembra intenzionato a rinnovarlo. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, dunque, si va verso la cessione dell'ex Partizan già in questo calciomercato estivo. La sensazione, alla Fiorentina, è che tutte le pretendenti al suo cartellino stiano aspettando gli ultimi giorni di trattative per poterlo acquistare al prezzo più basso possibile.

Milenkovic, per il quotidiano romano, ha richieste in Premier League: lo cercano Liverpool, Tottenham (se non dovesse chiudere per Cristian Romero dell'Atalanta) e, soprattutto, West Ham. Ma occhio all'opzione Juventus in Italia. Senza dimenticare i buoni rapporti che il Milan ha con Fali Ramadani, agente di Milenkovic. Anche se i rossoneri, al momento, restano solo sullo sfondo.

La Fiorentina, nel caso di cessione di Milenkovic, sarebbe intenzionata a riportare a Firenze un altro serbo, Matija Nastasic, ex obiettivo di mercato rossonero ed oggi allo Schalke 04, nella 2. Bundesliga tedesca.