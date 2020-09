Calciomercato Milan – Milenkovic, il sogno di Pioli e dei dirigenti

Calciomercato Milan: i rossoneri sognano Milenkovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nikola Milenkovic, classe 1997, difensore centrale serbo della Fiorentina, resta sempre il sogno del tecnico Stefano Pioli e dei dirigenti del Milan per rinforzare la difesa in questa sessione di calciomercato. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Per età, caratteristiche tecniche e stipendio, infatti, Milenkovic sarebbe il rinforzo ideale secondo i parametri del fondo Elliott Management Corporation. L’ostacolo all’operazione? Le cifre. Il Milan, fin qui, avrebbe offerto 20 milioni di euro per Milenkovic. La Fiorentina di Rocco Commisso, però, ne chiede almeno il doppio: ne vuole 40 per iniziare una trattativa. La differenza è abissale: la cessione di Lucas Paquetá, eventualmente, unita agli sconti di fine mercato potrebbe ridurla. Ma, per ora, su questo non c’è alcuna certezza … LEGGI QUI LE ULTIME SUL POSSIBILE ARRIVO DI UN COLPO A SORPRESA >>>