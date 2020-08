Calciomercato Milan – Milenkovic, maxi richiesta della Fiorentina: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Nikola Milenkovic, classe 1997, difensore centrale serbo che tanto piace al Milan ma per il quale la Fiorentina, proprietaria del suo cartellino, non indietreggia di un centimetro.

Il Presidente viola, Rocco Commisso, ha infatti fatto sapere all’agente di Milenkovic, Fali Ramadani, che qualunque club vorrà cercare di prelevare l’ex Partizan dalla Fiorentina dovrà bussare alle porte della società gigliata con, in mano, un’offerta di almeno 40 milioni di euro.

La Fiorentina, oltretutto, non è intenzionata ad accettare scambi per un’eventuale cessione di Milenkovic. La valutazione molto alta, e la volontà di non volere contropartite tecniche per il suo numero 4, potrebbe scoraggiare il Milan dall’affondare il colpo sul giocatore. Il club di Via Aldo Rossi potrebbe quindi andare sulle alternative.

Il Milan, infatti, aveva pensato di inserire il cartellino di Lucas Paquetá nell’operazione. La linea dettata a Firenze, però, per ora, è ferrea: nessuna contropartita per Milenkovic, solo contanti. E tanti. I rossoneri, nel frattempo, tengono sott’occhio la situazione, forti degli ottimi rapporti con Ramadani e del gradimento del calciatore alla destinazione Milan.

