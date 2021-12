Calciomercato Milan – Milenkovic e Luiz Felipe, richieste alte

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Milenkovic e Luiz Felipe restano obiettivi del Diavolo per rinforzare la difesa a gennaio

Daniele Triolo

Nel calciomercato di gennaio il Milan dovrà necessariamente acquistare un difensore per sostituire Simon Kjær. Il danese, infatti, operato al ginocchio sinistro per la rottura del legamento crociato anteriore e per la reinserzione del collaterale mediale, dovrà star fermo per il resto della stagione.

Il Diavolo cerca un centrale di affidabilità, un giocatore, per citare il direttore tecnico Paolo Maldini, "veramente performante". 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina parla della concreta possibilità che i rossoneri riportino a Milanello il centrale bergamasco Mattia Caldara, che si sta ben disimpegnando in questa stagione in Serie A con la maglia del Venezia.

Ci sono, però, due alternative di livello al ritorno di Caldara. Rispondono ai nomi di Nikola Milenkovic (Fiorentina) e Luiz Felipe (Lazio): entrambi classe 1997, il primo in scadenza di contratto con i viola il 30 giugno 2023; il secondo in scadenza di contratto con i biancocelesti al termine di questa stagione, 30 giugno 2022.

Tanto per Milenkovic quanto per Luiz Felipe, però, ha commentato la 'rosea', le richieste dei rispettivi proprietari, i Presidenti Rocco Commisso e Claudio Lotito, restano alte.