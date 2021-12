Calciomercato Milan – Milenkovic, c’è una novità sulla clausola

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Milenkovic è un obiettivo dei rossoneri. Repubblica ha fornito un aggiornamento importante

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è Nikola Milenkovic. Potrebbe essere il serbo il sostituto di SimonKjaer, che resterà fuori dal campo fino al termine della stagione. Secondo quanto scritto da Repubblica, non c'è una clausola rescissoria da 15 milioni di euro nel contratto del difensore con con la Fiorentina. Per questo motivo la viola non sarà a vendere il giocatore qualora l'offerta di Maldini non soddisfi Commisso. Milan, avanti tutta sul nuovo bomber per gennaio! Le ultime news >>>