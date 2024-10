Il Milan potrebbe fare lo sgambetto al Napoli per Miguel Gutierrez, giovane talento del Girona: ecco svelato il retroscena di calciomercato

C'è un giovane talento in casa Girona , che ha fatto innamorare gli scout di diversi club italiani, compresi quelli del Milan : trattasi di Miguel Gutierrez . Il classe 2001, proveniente del Settore Giovanile del Real Madrid , è infatti uno dei gioielli del club spagnolo, vera e propria rivelazione della scorsa stagione. Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto del Napoli nel suo futuro. Gli osservatori della società partenopea, infatti, lo avrebbero seguito la scorsa estate quando con la Spagna ha giocato e vinto le Olimpiadi di Parigi 2024 . Ad Antonio Conte non dispiace ed è possibile che gli azzurri ci provino già a gennaio. Altrimenti il tentativo ci sarà nel calciomercato estivo.

Calciomercato Milan - Miguel Gutierrez in estate? Il retroscena e il grande ostacolo

Le ultime in merito le ha fornite 'calciomercato.com'. Secondo quanto riportato, infatti, sulle sue tracce ci sarebbe stato anche il Milan in passato. I rossoneri si erano interessati a Miguel Gutierrez nel corso della sessione estiva di calciomercato, intavolando una discussione sia con i suoi agenti sia con il Real Madrid. I Blancos, tra l'altro, avrebbero anche un'opzione di riacquisto da 9 milioni di euro che probabilmente non eserciteranno. Il Diavolo, invece, un ulteriore tentativo potrebbe anche farlo.