Mercato Milan, il Midtjylland convoca Onyedika per la gara con l’Aarhus

Il Midtjylland ha diramato la lista dei convocati per la gara della Superligaen danese contro l'Aarhus: presente Raphael Onyedika

Il Midtjylland ha diramato la lista dei convocati per la gara della Superligaen danese contro l'Aarhus: presente Raphael Onyedika . Il centrocampista nigeriano è l'obiettivo numero uno per il centrocampo del Milan .

Nei giorni scorsi i rossoneri avrebbero presentato una prima offerta al Midtjylland per Onyedika, ritenuta però troppo bassa. Il club danese chiede tra i 7 e i 10 milioni di euro per il promettente centrocampista, mentre il Milan si spingerebbe al massimo fino a 5. C'è ancora una certa distanza, ma Maldini e Massara potrebbero decidere di affondare il colpo negli ultimi giorni di calciomercato. Staremo a vedere. Milan, ritorno di fiamma low cost per la difesa: le ultime news di mercato