Dalla Germania – Anche il Milan su Meunier del Borussia Dortmund

Diversi giocatori potrebbero lasciare il Borussia Dortmund in questa sessione di mercato, soprattutto alla luce del finale di stagione flop culminato con la perdita del titolo all'ultima giornata. Come riportato dalla Bild , tra i giocatori in uscita c'è il terzino belga Thomas Meunier , che nell'ultimo campionato ha giocato appena 18 partite.

Il calciatore, infatti, potrebbe andare via a prezzo di saldo, per appena 3 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club italiani come Napoli, Inter e Milan. Tutti e tre, però, partirebbero in posizione di svantaggio rispetto all'Aston Villa, che offre al giocatore uno stipendio di poco inferiore agli 8,5 milioni che percepisce in giallonero.