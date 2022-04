Calciomercato Milan – Messias, riscatto lontano: ecco dove può finire

Il futuro di Junior Messias sembra essere lontano dal Milan. Su di lui in vista del prossimo calciomercato un club di Serie B: le ultime news

Junior Messias è passato in pochi mesi dall'essere la sorpresa del Milan di quest'anno ad essere un'ombra nelle ultime settimane. Le opache prestazioni offerte stanno portando sempre di più la società verso la decisione di non riscattarlo, considerando anche i 5.5 milioni richiesti dal Crotone .

E così, come riporta calciomercato.com, il futuro dell'esterno brasiliano potrebbe essere lontano da Milano. Lontano ma non troppo, visto l'interesse del Monza , formazione di Serie B.

In caso di promozione in Serie A, obiettivo raggiungibile visto il secondo posto attuale dei biancorossi in classifica, Adriano Galliani sarebbe intenzionato a puntare su di lui. L'ex dirigente del Milan aveva cercato Messias già durante il calciomercato estivo scorso.