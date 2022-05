Calciomercato Milan – Messias, riscatto incerto: riflessioni in corso

Junior Messias potrebbe andare via dal Milan nel calciomercato estivo. Andrebbe riscattato dal Crotone, ma il club sta valutando il da farsi

Daniele Triolo

Junior Messias potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il brasiliano, classe 1991, era assente alla festa Scudetto di lunedì 23 maggio in giro per Milano, come notato da alcuni tifosi già durante i momenti della celebrazione. Lui stesso, con una 'story' su 'Instagram', si era rammaricato di questa sua assenza, dovuta ad un problema di salute.

Non è detto, però, che Messias sia ancora al Milan superato il calciomercato estivo e che, pertanto, si ripresenti a Milanello il prossimo lunedì 4 luglio per il ritiro pre-campionato della stagione 2022-2023. L'estate passata, infatti, il numero 30 arrivò in rossonero con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto dal Crotone. Per il prestito, il Diavolo ha sborsato, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, 2,6 milioni di euro.

Per riscattare a titolo definitivo il cartellino di Messias dalla società calabrese, nel frattempo retrocessa in Serie C, i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara dovrebbero darne altri 5,4. Più uno di bonus. Ovvio che, in 'Casa Milan', siano in corso valutazioni sul da farsi. Si tratta, infatti, di una cifra non banale per un giocatore di 31 anni che ha avuto un rendimento incostante, caratterizzato da molti picchi (ha fatto 6 gol e 3 assist tra Serie A, Champions League e Coppa Italia) e lunghe pause. Milan, il sogno di Maldini e Massara per la destra. Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI