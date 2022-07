Calciomercato Milan – Messias firma e resta a disposizione di Pioli

Junior Messias è diventato interamente del Milan in questo calciomercato estivo. Attesa l'ufficialità per il suo acquisto dal Crotone

Junior Messias è diventato un giocatore interamente di proprietà del Milan in questo estivo. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Ieri pomeriggio, infatti, l'esterno offensivo brasiliano si è presentato a 'Casa Milan' e ha firmato il contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2025 .

È stato l'ultimo passaggio per concludere il suo acquisto a titolo definitivo dopo che, nei giorni scorsi, Milan e Crotone avevano trovato un accordo sulle cifre. Paolo Maldini e Frederic Massara , infatti, hanno ottenuto uno sconto rispetto all'iniziale importo pattuito per il riscatto, chiudendo a 4,5 milioni di euro.

Il 'CorSport' ha ricordato come fosse anche circolata l'ipotesi che, una volta acquistato, Messias potesse essere rimesso subito sul mercato per realizzare una plusvalenza. Ad oggi, però, questo è uno scenario poco probabile. Più facile che, nel caso di arrivo di un nuovo esterno destro d'attacco, come per esempio Hakim Ziyech o Domenico Berardi, possa fare i bagagli Alexis Saelemaekers.