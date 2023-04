Calciomercato Milan – Messi svincolato, vuole restare nel grande calcio

Sognare non costa nulla, ma Lionel Messi costa tantissimo e il Milan ancora non può permettersi certe spese di calciomercato. Ad accendere i sogni dei tifosi è il fatto che Messi ha deciso di non rinnovare con il Paris Saint-Germain e quindi sarà svincolato, ma il suo stipendio è decisamente proibitivo. È pur vero che, al momento, di vere offerte a Messi non ne sono arrivate da parte delle grandi società europee e che, magari, una sfida in una società storica come il Milan, prendendo meno, potrebbe avere più fascino di andare in qualche campionato minore a prendere tanti soldi.