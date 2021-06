Calciomercato Milan – Mendes propone James Rodriguez | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Jorge Mendes avrebbe offerto James Rodriguez al club rossonero. Operazione possibile?

James Rodriguez al Milan? E' questa l'ipotesi scritta dal Corriere della Sera, in edicola questa mattina. La squadra di Pioli ha bisogno di un trequartista dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, andato all'Inter. Il colombiano non ha più all'Everton Carlo Ancelotti, ora al Real Madrid, e dunque c'è la possibilità concreta che il giocatore possa cambiare maglia in questa sessione di mercato.