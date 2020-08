Calciomercato Milan – Mendes ha proposto Rafael Leao alla Juventus

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, in questo periodo il procuratore Jorge Mendes, agente, tra gli altri, di Cristiano Ronaldo, ha avuto dei contatti con la Juventus.

Nel corso di alcune chiacchierate con Fabio Paratici, Chief Football Officer della ‘Vecchia Signora‘, Mendes avrebbe proposto ai bianconeri l’attaccante Rafael Leao, classe 1999, giovane talento portoghese che, nella sua prima stagione al Milan, ha segnato 6 gol e fornito 3 assist in 33 gare tra Serie A e Coppa Italia nonostante non sia stato quasi mai titolare in rossonero.

Il Milan, però, club con cui Leao ha un contratto fino al 30 giugno 2024 e nel quale il tecnico Stefano Pioli vuole puntare forte su di lui nella stagione 2020-2021, non ha alcuna intenzione di vendere il numero 17 lusitano, né alla Juventus né a qualsiasi altra squadra.

