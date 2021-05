Calciomercato Milan – Meïte, presto summit con gli agenti: le ultime

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Soualiho Meïte, giunto a gennaio dal Torino in prestito con diritto di riscatto, si trova in bilico

Il centrocampista francese, classe 1994, era giunto a gennaio in prestito oneroso dal Torino con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Nel giro di una decina di giorni Paolo Maldini e Frederic Massara , dirigenti del Milan, avranno un incontro con gli agenti di Meïte per fare il punto della situazione sul loro assistito.

Il quale, come detto, salvo controindicazioni che non sembrano potersi concretizzare, farà ritorno in granata per fine prestito dal prossimo 1° luglio. Arnault si allontana dall'acquisto del club rossonero: scopri qui perché >>>